شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج سياحى للمشاركين فى المؤتمر الدولى التاسع عشر لجراحى الأسنان بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامجا سياحيا للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حالياً بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.
كما تم توزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر ولاسيما مدينة الأقصر والهدايا التذكارية على السادة ضيوف المؤتمر.
وأضافت أن تنظيم الهيئة لهذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 400 طبيب أسنان من مختلف الجنسيات، ويحاضر به أساتذة أطباء أجانب وعرب.
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