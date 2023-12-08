شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتخب رئيسها غدا.. بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب رئيسها غدا.. «الوطنية للانتخابات» تنهى استعداداتها وتشدد على تسهيل حركة الناخبين.. رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: مصر على الطريق الصحيح.

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