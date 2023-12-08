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مندوب الجامعة العربية: 70 دولة تؤيد القرار العربى لوقف إطلاق نار فورى فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية، إن هناك قرابة 70 دولة تؤيد مشروع القرار العربي لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخباريةإن هناك تزايد في تأييد مشروع القرار العربي ومن الممكن أن يصل إلى 100 دولة في الساعات المقبلة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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