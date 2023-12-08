شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية: 70 دولة تؤيد القرار العربى لوقف إطلاق نار فورى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية، إن هناك قرابة 70 دولة تؤيد مشروع القرار العربي لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخباريةإن هناك تزايد في تأييد مشروع القرار العربي ومن الممكن أن يصل إلى 100 دولة في الساعات المقبلة