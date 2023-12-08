شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين بالعلمين والضبعة والسلوم.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع الى سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعرف على اللجان في محافظة مرسى مطروح..