شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: 22 ألف متابع محلى و542 دوليا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك أمورا لوجستية أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل جيد، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، يكون للمواطن الحق أن يدلي بصوته في مقره الانتخابي، موضحا أن المواطن الذي يريد أن يقرب لجنته الانتخابية، يتواصل مع الهيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الهيئة استجابت حتى الآن لـ555 طلب بتقريب المسافات للمواطنين، مما يعني أن هناك رغبة وإرادة لتمكين كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موضحا أنه يجب أن يكون لديهم تحقيق شخصية وجواز سفر صالح.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة يرى تحقيق الشخصية وبجواره موظف يرى الرقم في السجل، ويسلمه الورقة، وهناك مكان مخصص خلف الستارة يتمكن المواطن فيه بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ويختار مرشح فقط من الأربع مرشحين، حيث اختيار اثنين أو علامة خطأ يبطل الصوت، مردفا:" علامة صح واضحة"، ثم يتسلم البطاقة ويغادر اللجنة.

وذكر أن المجتمع المدني بدأ مع أول بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات،ـ وتم الاستعداد، فأغلب منظمات المجتمع المدني قدمت طلبات للهيئة والتي وافقت على عدد كبير، حيث هناك 22 ألف متابع محلي، وهو رقم يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهناك 4218 متابع إعلامي، و24 بعثة دبلوماسية كاملة، و76 دبلوماسي و14 منظمة دولية و542 متابع دولي و115 وسيلة إعلامية محلية و70 وسيلة إعلامية.

وشدد على أن الإعلام قام بدور جديد جدا في الأيام الأخيرة للفت نظر المواطن لأهمية الانتخابات، كما أن أحداث غزة صحت الانتماء الوطني ويدرك المواطنون أهمية الصوت الانتخابي، مضيفا أن وزارة التعليم أعدت المدارس التي يكون فيها لجان انتخابية وهي الوحيدة يكون بها إجازة أيام التصويت، وتم تخصيص الدور الأول لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومقرات خاصة للإعاقة السمعية والبصرية.

وتابع: "اللجنة نظمت بأن يكون هناك استراحة من الساعة 3 للساعة 4 للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، وتم تحديد لجان لتصويت المغتربين، فلأول مرة في محطة مصر ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإنتاج الإعلامي".