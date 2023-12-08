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الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

 

 

 

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توجيهات-رئاسية-بالالتزام-بالمعايير-والتوقيتات-لتنفيذ-المشروعات

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تطوير-عدد-من-الطرق-والمحاور-بالقاهرة-الكبرى

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى

الرئيس-السيسى-يحرص-على-تفقد-المشروعات-يوم-الجمعة
الرئيس-السيسى-يحرص-على-تفقد-المشروعات-يوم-الجمعة

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الرئيس-السيسى-خلال-الجولة-التفقدية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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