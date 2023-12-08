شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

توجيهات-رئاسية-بالالتزام-بالمعايير-والتوقيتات-لتنفيذ-المشروعات



تطوير-عدد-من-الطرق-والمحاور-بالقاهرة-الكبرى



الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى



الرئيس-السيسى-يحرص-على-تفقد-المشروعات-يوم-الجمعة



الرئيس-السيسى-خلال-الجولة-التفقدية

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