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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
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