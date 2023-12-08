شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قانون بشأن وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها ببدء جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قانون بشأن وقف إطار النار فى غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.