شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نغير شكل حركة المرور بالقاهرة الكبرى ونجهز أراضى للتنمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري ومحور اللواء محمود نصر، والذي يهدف إلى تخفيف الحركة المرورية على طريق القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، قائلا: "بدراسة محور الإسماعيلية ومحور السويس وجدنا أنه مفيش محور تبادلي يخفف الحركة عليهم، ويخدم على التجمعات الكتير اللى بتتعمل دلوقتي".

وأضاف الرئيس السيسي: "فتحنا الطريق ده وسط قاعدة المشير حسين طنطاوي وده أمر مهم أوى أن الناس تعرفه.. بنغير فى شكل الحركة بالقاهرة الكبري ونخلي فيه تبادليات.. وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات".

وتابع الرئيس السيسي: "حجم الأراضي اللى ممكن تنميتها بعد هذا المحور كبير.. ولو عاوزين نعمل تنمية لمنطقة القاهرة الكبري وفى المنطقة دي هنجد أراضي.. الـ 19 كيلو دول يحققوا نقلة كبيرة فى الحركة.. أنت جاى من الشمال للجنوب من عدلي منصور إلى السويس.. ومن غرب وشرق المحور.. وممكن تدخل إلى أى محور.. وده يسهل الحركة فى هذه المنطقة بشكل كبير وعلينا الاستفادة من هذا المحور".