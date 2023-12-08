شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا فى المجـازر بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن أطباء بلا حدود قالت إن عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا في المجـازر بقطاع غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.