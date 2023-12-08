مشاجرة تنتهي بقتيل مهشم الرأس في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتيل جديد سقط ضحية مشاجرة تبادل طرفاها الضربات ليسقط قتيلا في غضون ثوان بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب (بولاق - الجيزة) بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى مقتل "عفيفي.م." إثر مشاجرة تلقى خلالها ضرب على الرأس سقط على إثرها قتيلا.

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى رشوان وكيل فرقة الغرب من ضبط المتهم وأداة الجريمة ليقر بفعلته. أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.