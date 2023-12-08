موظف يقف 3 أشهر خلف القضبان بسبب "ضربة شبشب" في الهرم.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استشاط "س.ن" موظف، بعدما طلب منه جاره في ذات العقار بمنطقة الهرم، إبعاد سيارته من أمام المنزل، حتى يتمكن هو من ركن سيارته، "ده مكان ركن عربيتي أنا"، فأمسك الموظف بالجار وتعدى عليه بالسب، وضربه بـ"الشبشب" أمام أهالي المنطقة عقابا على طلبه.

بمجرد أن تعدى الموظف على الرجل توجه مسرعا نحو قسم شرطة الهرم، وحرر محضرا اتهم فيه جاره "س.ن" موظف بسبه وقذفه بألفاظ نابية وتعديه عليه بالضرب في المشاجرة التي نشبت بينهما بسبب خلافات على ركن سيارة أمام العقار محل سكنهما.

وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة، وتبيّن من التحقيقات وأقوال الشهود من جيران المتهم والمجني عليه أن الأول كان يريد ركن سيارته في المكان المخصص لسيارة المجني عليه، وعندما عاد الأخير من عمله وفوجئ بوجود سيارة المتهم في مكانه صعد إليه في شقته وعاتبه على ذلك وطلب منه تحريك السيارة الخاصة به ليتمكن من ركن سيارته خاصة، وأن هذا المكان هو المخصص له منذ سكنه بالعقار.

كما شهد الجيران بأن المتهم رفض طلب جاره - المجني عليه - ليحتدم النقاش بينهما ويقوم المتهم بسب المجني عليه بألفاظ وعبارات نابية والاعتداء عليه بالضرب بـ الشبشب أمام الجيران.

وأمام النيابة حضر المتهم وعرض على المجني عليه التصالح مقابل التنازل عن الاتهام، إلا أنه رفض، وانتهت القضية بإحالتها النيابة إلى محكمة جنح الهرم، والتي قضت بحبس الموظف 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لاتهامه بسب جاره وضربه بـ الشبشب أمام جيرانهما في العقار الذي يسكنا فيه.