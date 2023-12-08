ضُبط بـ21 كيلو حشيش.. حبس ديلر كرداسة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 21 كيلو من مخدر الحشيش في كرداسة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات، من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

البداية عندما تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.