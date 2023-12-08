أصدقاء ولكن.. وصلة هزار تنتهي بجريمة قتل في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات مقتل شاب على يد صديقه ببولاق الدكرور.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب (بولاق - الجيزة) بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن وصلة مزاج جمعت "ع.ع." وصديقه تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الثاني على الأول بالضرب فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى رشوان وكيل فرقة الغرب من ضبط المتهم وأداة الجريمة ليقر بفعلته. أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.