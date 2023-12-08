شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: الوضع الحالى فى غزة لا يمكن استمراره ويجب وقف الأعمال القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن استمراره، ويجب وقف الأعمال القتالية، مضيفا أن ما يحدث في قطاع غزة يقوض القانون الدولى، وهناك ازدواجية معايير في النزاع الجاري.

وأضاف خلال في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون الحل على أساس حل الدولتين.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.