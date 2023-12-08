شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مواقع فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا يستهدف مواقع فى شمال غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.