شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية بمجلس الأمن: الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح، السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، إن جلسة مجلس الأمن بشأن غزة، كان بها بعض التناقضات، حيث إن الغالبية العظمى من الأعضاء مؤيدين للمشروع العربي المقدم بموجب خطاب السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "الولايات المتحدة الوحيدة هي التي كانت ضد هذا الإجراء والتي أيدت تماما وجهة نظر إسرائيل، وقالت إن وقف إطلاق النار حاليا في غزة غير مجدي ويعطل إجراءات الإدارة الأمريكية".

وقال: "كان لدينا أمل أن يكون الوفد العربي الموجود في واشنطن، الذي يضم 8 وزراء عرب وإسلاميين، وانضم لهم نيجيريا وأندونسيا وماليزيا، أن يقنعوا الإدارة الأمريكية، ولكن يبدو أن موعد اللقاء الخاص بهم متأخر، ونحن لا نريد أن ينتظر مشروع القرار لبعد الإجازة الأسبوعية".

وتابع: "بالفعل هناك فيتو أمريكي، وفقا لما ذكره مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، ولكن هناك تغيرات كبيرة، فعندما ننظر لمشروع قرار أيدته أكثر من 100 دولة، يعكس أن الدعم الدولي يسير في اتجاه عكس اتجاه الإدارة الأمريكية".