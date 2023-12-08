شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرق على شمال كفر الشيخ والطريق الساحلى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت المناطق الشمالية بمحافظة كفرالشيخ وخاصة منطقة البرلس وبلطيم وشمال الطريق الساحلي الدولي، اليوم الجمعة، لأمطار رعدية وبرق أغرقت الطريق الساحلي الدولى وتأثرت حركة السير عليه وخاصة الشاحنات الثقيلة والتي فضل سائقوها التجمع والموقف أمام ميناء برج البرلس انتظارا لتوقف الامطار لمواصلة السير. ووجه محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، كافة الأجهزة المعنية باليقظة والتحرك السريع لشفط الامطار وازالتها لتمديد الطرق ومواجهة الطوارئ.

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