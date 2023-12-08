شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنتقد محاولات تحريف تصريحات رسمية بشأن دخول الأجانب لمصر من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏انتقدت وزارة الخارجية المصرية محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن تلك التصريحات لا تعبر إلا عن يأس أصحابها، وبما يلا يدع مجالاً للشك أو المزايدة بأن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة، بحسب ما أعلنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس.