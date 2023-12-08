شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية بالموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بعد غد الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10, 11, 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم الخليج 365 لقرائه إجابات على كافة الأسئلة الشائعة المتعلقة لمعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل فى 5 خطوات وهى :

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على كلمة استعلم.

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.