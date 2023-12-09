ذبح 4 من أسرته.. مهندس يرتكب مذبحة عائلية في دار السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

قام شاب بقتل 4 من عائلته ذبحا بسلاح أبيض في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، الجمعة، إثر خلافات بينهم.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام.

على الفور وجه رئيس مباحث قطاع القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي.

وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، قبل أن يتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شاب يعمل مهندس ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن.

حرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.