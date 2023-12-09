شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى للمناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بقصف مدفعى إسرائيلى للمناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع؛ ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين، وذلك وفق وسائل إعلام فلسطينية. وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

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