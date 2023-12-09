شكرا لقرائتكم خبر عن "الغزل والنسيج" تبدأ اليوم أعمال الغرفة المركزية لمتابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، وفروعها بالمحافظات، أعمالها ظهر اليوم السبت، وحتى غلق باب التصويت والبدء بفرز أصوات المشاركين بالانتخابات الرئاسية 2024، لمتابعة معدلات مشاركة العمال بمواقع العمل بالتصويت بالانتخابات الرئاسية خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجارى.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية هيئة مكتب النقابة العامة للمتابعة والتنسيق بشأن الانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات من رئيس وأعضاء اللجان النقابية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية بالنقابة العامة، وذلك للإشراف علي مشاركة الأعضاء بمواقع العمل فى الانتخابات الرئاسية خلال أيام الاقتراع.

وأشار إبراهيم إلى أنه على اللجان الفرعية التنسيق مع الإدارات التنفيذية بالشركات والمصانع من أجل تيسير خروج العاملين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 والصادره بقرار وزير القوى العامله رقم 35 لسنة 2018، وعلى لائحة النظام الأساسي والمالي للنقابة العامة المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة بتاريخ 8 يوليو 2018، والمنشورة بالجريدة الرسمية.