شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع حدوثها اليوم السبت، حيث يسوده طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد في بيان لها أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه ستنتشر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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