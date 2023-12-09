أحمد يطلب تطليق زوجته: "مدمنة للمقرمشات.. خربت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

قام "أحمد ك."، 33 سنة، موظف، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته مبررا طلبه: "مدمنة مقرمشات.. مضيعة فلوسها على الحلويات.. خربت بيتي".

يروي الرجل الثلاثيني تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: "تعرفت على زوجتي بعد ترشيحها من العائلة، وجدتها بشوشة وملتزمة ومحترمة ومتعلمة، ولم يمر سوى شهرين وتم الاتفاق على الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياُ بعش الزوجية، زواج دام سنة فقط، بدون أطفال".



يكمل الزوج حديثه، وجدتها بعد الزواج مهملة ولا تحترم عاداتنا وتقاليدنا، وتفعل ما يحلو لها فهي كالطفلة الصغيرة، تدخل السوبر ماركت وتقوم بشراء الحلوى باستمرار كالطفلة، ولا تشعر أنها سيدة بيت ولا بد من تلبية رغبات بيتها وزوجها، من أكل وشرب وغسيل.

يشكو زوجته لمنزل أهلها، بعدما اشتركت في جمعية بـ3000 الآف جنيه، من أجل شراء حلويات، وبسؤالها ردت قائلة: "الفلوس وقعت"، لكن بعد البحث والتفتيش لاحظ إيصال المشتريات بـ2800 جنيه، كلها حلويات ومقرمشات، وبعد مواجهتها أنكرت وهربت من البيت وترفض إتمام إجراءات الطلاق بهدوء.

بعد رفض الزوجة لجأ الرجل إلى محكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت الدعوى رقم 4390 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.