رئيس "الوطنية للانتخابات": أثق في وعي الشباب وفطنة المرأة المصرية وقاضي لكل صندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال "بدوي" خلال كلمة متلفزة له اليوم السبت: "أثق في وعي الشباب وحكمة الشباب وفطنة المرأة المصرية في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة".

وأضاف: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق".

وتابع: "الإشراف القضائي هو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها والهيئة الوطنية للانتخابات".

يتنافس في السباق الانتخابي: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية أقيمت بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، على أن تقام بالداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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