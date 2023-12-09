شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة المقار الانتخابية بحى الهرم وعناوينها.. تستقبل 620 ألفا و509 ناخبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المقار الانتخابية بمحافظة الجيزة، غد الأحد، ولمدة 3 أيام لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال ما يزيد عن 6 ملايين ناخب موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركز انتخابي، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

وخصصت محافظة الجيزة 20 مركزا انتخابيا و63 لجنة فرعية في حي الهرم، لاستقبال 620 ألفًا و509 ناخبًا مقيدَا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ونوضح في السطور التالية بيان بتلك المقار وعناوينها:

-مدرسة الشهيد/ عبدالله أبو زيد الرفاعي – شارع أبو الهول السياحي نزلة السمان.

-مدرسة أبو الهول الابتدائية – شارع جمال عبد الناصر نزلة السمان.

-المركز الصحي بكفر الجبل – شارع زغلول كفر الجبل.

-مدرسة التربية الفكرية بالهرم – شارع الوفاء والأمل من شارع الهرم.

-المدرسة الثانوية التجارية الفندقية بالهرم – شارع حدائق الأهرام.

-مدرسة محمود عمر الثانوية النموذجية بنات – مساكن ضباط الرماية الهرم.

-مدرسة الفيصلية "الطالبية سابقًا" – خلف الإدارة التعليمية فيصل.

-مدرسة مجمع الشهداء – شارع زغلول بجوار خزان المياه.

-الوحدة الصحية بمنشأة البكاري – شارع المدرسة من شارع المنشية.

-مدرسة كفر غطاطي الإعدادية – كفر غطاطي شارع الترعة.

-مدرسة الفؤاد الابتدائية – شارع دير الناحية كوم بكار من شارع فيصل.

-مدرسة أحمد بهجت المتميزة – مسكن كفر الجبل.

-مدرسة الصفا والمروة الإعدادية – شارع الصفا والمروة بجوار مدرسة الصفا والمروة الثانوية.

-مدرسة النصر الثانوية التجارية بنات – أول زغلول شارع الهرم.

-مدرسة السيسي – نزلة السمان.

-مدرسة حدائق الأهرام – عزبة العرب حدائق الأهرام.

-مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية – حدائق الأهرام.

-مدرسة الزهور الابتدائية – شارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل الهرم.

-مدرسة جلوري – شارع كفر الجبل متفرع من شارع الهرم.

-مدرسة كفر نصار الإعدادية – آخر شارع فيصل مدخل كفر نصار بالهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات، والتى تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.