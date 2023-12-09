شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح فى بيت لاهيا بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح في بيت لاهيا بقطاع غزة، وقناصته يطلقون النار عليها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.