شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب أعضائها بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص جموع العامين بالقطاع بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا الأحد واستعمال حقهم الدستوري فى اختيار من يرونه مناسبا للمرحلة القادمة لرئاسة مصر ليكون قادرا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد لستة سنوات قادمة.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، فى بيان، إن الوضع السياسى بالمنطقة يستوجب من جموع المواطنين المصريين مساندة قواتنا المسلحة المصرية ودعمها لمواجهة المخطط الصهيونى الأمريكى على الحدود الشرقية بتهجير اخواننا الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية تماما.

وأكد خليفة، أن العامل المصرى الأصيل دائما مشهود له بالحس الوطنى والوعى السياسى اليقظ، وإثبات للعالم كله أن الشعب المصري الأصيل بوطنيته المعهودة متماسك داخلين وعلى قلب رجال واحد عندما يكون الوطن فى خطر .

وطالب شعبان خليفة، أصحاب الأعمال ومنظماتهم بضرورة توفير الأدوات التى تمكن العمال من أداء واجبهم الدستورى بسهوله ويسر، من وسائل انتقال وتيسير الوقوف أمام المقار الانتخابية خاصة فى المناطق الصناعية.