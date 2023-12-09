شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. عناوين المقار الانتخابية فى 6 أكتوبر والشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تجهيزات مكثفة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها للانتهاء من تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة، لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتعقد الانتخابات الرئاسية في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خريطة بمقار الانتخابات الرئاسية في مدن (6 أكتوبر - الشيخ زايد – حدائق أكتوبر) وعناوينها.

قسم أول 6 أكتوبر

-مدرسة جيل 2000 للغات – مركز خدمات الحي الأول والثاني.

-مدرسة نهضة مصر الرسمية عربي – (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) - الحي المتميز المجاورة الثانية شارع أحمد فكري.

-مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات – الحي المتميز القرية السياحية الأولى.

-مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي – الحي الأول المجاورة الخامسة.

-مدرسة الثانوية بنات – الحي السابع بجوار قسم أول أكتوبر.

-مدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة للغات – الحي الثاني محور الكفراوي بجوار مسجد أبو بكر.

-مدرسة النصر الرسمية للغات – الحي المتميز شارع محمد فريد.

-مدرسة الرؤية – الحي الثالث بمحور الكفراوي بأكتوبر أول.

قسم ثان 6 أكتوبر

-مدرسة أم المؤمنين عائشة – الحي السادس.

-معهد 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنين – الحي السادس.

-مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين – الحي السادس مجاورة 4 بجوار سنترال الجهاز.

-مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي – الحي 6 إسكان المستقبل.

-مدرسة 6 أكتوبر الشاملة – الحي السادس مج 2.

-مدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد – الحي السادس مج 12 شارع السنترال.

-مدرسة الفتح الابتدائية للتعليم الأساسي – الحي السادس مساكن الشباب.

-معهد فتيات 6 أكتوبر – الحي السادس مج 6.

-مدرسة الثانوية بنين – الحي السادس مج 11.

-مدرسة مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بنات – الحي السادس مج 9 بجوار الإدارة التعليمية.

-مدرسة الشهيد/ هشام كمال طعمه للغات.

-مدرسة علي ابن أبي طالب للتعليم الأساسي.

-مدرسة التربية السمعية – الحي 11 مج 2.

-مدرسة أحمد زويل للتعليم الأساسي – الحي 12 مج 2.

-مدرسة جمال حمدان الابتدائية المشتركة – الحي 12 مج 2.

-مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات – الحي السادس مج 12.

-مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي – الحي العاشر المجاورة الخامسة.

-مدرسة الحي العاشر الرسمية للغات – الحي العاشر مجاورة 6.

-مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الجديدة – الحي 6 مج 2 بجوار قصر الثقافة.

-أكاديمية الري بمجمع البنوك – المنطقة الصناعية بأكتوبر ثان.

-مركز شباب الحي الحادي عشر – بجوار مكتب البريد قسم ثان أكتوبر.

-مركز شباب الحي السادس – المجاورة التاسعة قسم ثان أكتوبر.

قسم أول الشيخ زايد

-مدرسة أبو بكر الصديق التجريبي – الحي 1 مجاورة 2.

-مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات – الحي الأول المجاورة الخامسة.

قسم ثان الشيخ زايد

-مدرسة الشيخ زايد بنين – الحي 13.

-مركز شباب الشيخ زايد الرياضي – الحي العاشر خلف القسم.

-المدرسة المصرية اليابانية – مدينة الشيخ زايد.

قسم ثالث أكتوبر

-مدرسة الهدى الرسمية للغات – هرم سيتي.

-مدرسة الشباب للتعليم الأساسي – هرم سيتي.

-مدرسة الشهيد/مصطفى الخطيب الرسمية للغات – أمام سنتر 2 بمدينة الفردوس بمنطقة اتحاد شاغلي الاستثماري.

-مدرسة الشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات.

-مدينة الإنتاج الإعلامي – بطريق الواحات أكتوبر ثالث.

-مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية – بـ800 فدان طريق الواحات بجوار حي الصفوة بزهراء أكتوبر الجديدة.

قسم حدائق أكتوبر

-الشهيد محمد جمال "عثمان بن عفان سابقًا" – المنطقة الثانية ابني بيتك.

-مدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات – المنطقة الأولى ابني بيتك.