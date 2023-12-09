شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بتصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.