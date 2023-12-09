القاهرة الإخبارية: استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.