شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

طلاب الكليات العسكرية خلال الاختبار



الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية



الرئيس السيسى يتابع الاختبارات



الرئيس السيسي في زيارته

الرئيس السيسي يشاهد اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات العسكرية المصرية

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