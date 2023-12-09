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الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة..صور

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القاهرة - سامية سيد -  

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة،  وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

 

طلاب الكليات العسكرية خلال الاختبار
طلاب الكليات العسكرية خلال الاختبار

الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس السيسى يتابع الاختبارات
الرئيس السيسى يتابع الاختبارات

الرئيس السيسي في زيارته
الرئيس السيسي في زيارته
الرئيس السيسي يشاهد اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات العسكرية المصرية
الرئيس السيسي يشاهد اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات العسكرية المصرية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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