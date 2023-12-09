شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح الباب للواعظات المعتمدات للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHa6Pzpu6Vltc8rJHdgvW_47wrz5PZjTwN1JpPeLu3uT9HNw/viewform?usp=sf_link
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا امس الجمعة 8 / 12 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504 ملايين جنيه.
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