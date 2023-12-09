وزير الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد الكبرى بـ6 آلاف مصحف خلال ديسمبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من أرجى الأعمال التي أطلقناها ونرجو أن ننال جميعا بركتها برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى، والمشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه، علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، وعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم، أنه تشجيعًًا للمشاركين في مجالس ختم القرآن الكريم ومقارئه التي تعقد بالمساجد الكبرى تحت عنوان : "صحح قراءتك" قررت وزارة الأوقاف تزويد مكتبات هذه المساجد بستة آلاف مصحف من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتابع: فعاليات غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ديسمبر الجارى من أهمها ختم القرآن بقراءة ورش وختام قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك ومنح إجازاته، والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.