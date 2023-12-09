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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 10.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيها.

 

‏-البصل الأبيض بـ 22 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 22 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16  جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 15جنيها.

 

بطاطا بـ10 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض ب10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها.

 

-جوافة بـ 21 جنيها.

 

يوسفى بلدى 13.5 جنيه 

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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