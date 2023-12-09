الداخلية: ضبط 116 سلاح و241 قضية مخدرات وتنفيذ 85 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 116 قطعة سلاح ناري، و241 قضية مخدرات، وتنفيذ 85067 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 19 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20846 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.