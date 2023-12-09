بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط 90 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بسوهاج بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلو جرام – 2 فرد "محلى - خرطوش" - عدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.250.000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.