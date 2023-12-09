شهادات مزورة.. ضبط تشكيل عصابي لإدارة كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتي "البحيرة والإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين فـي العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة في التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.