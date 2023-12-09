حصيلة جرائم نصب واحتيال.. سقوط تشكيل عصابي لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، ما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.