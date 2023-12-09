خطة غدر انتهت بدماء الأربعة.. كيف نفَّذ الابن "مذبحة دار السلام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة، بحبس "أحمد. م" 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بارتكاب "مذبحة المعادي"، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

المتهم قتل والده "م. أ" 55 سنة، ووالدته "ع. ع" 45 سنة، وشقيقه "ه. م" وصديقه الأخير "أ. ع".

خلال الأشهر الأخيرة، بدأ المتهم "أحمد" خطته الإجرامية للسيطرة على أملاك والده، ويوم الواقعة قرر أن يُجبر والده على التنازل عن أملاكه فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بحسب التحقيقات الأولية.

استل المتهم سكينًا وذبح والده، وما إن رأى والدته انقض عليها وذبحها، ثم نقل جثتيهما إلى سطح العقار ودفنهما، وخوفًا من افتضاح أمره ردمها بطبقة أسمنتية وعاد إلى حياته الطبيعية، بحسب اعترافاته في التحقيقات.

بعد يومين، دبّ القلق في ابن الضحية الأخير بعد محاولته التواصل هاتفيًا مع والده، فهرول برفقة صديقه إلى العقار، حيث تمكن المتهم من قتلهما أيضًا.

ولإبعاد الشبهة عن نفسه، أبلغ المتهم عن اختفاء والديه وشقيقه، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، حيث عثرت على الجثث الأربعة وألقت القبض على المتهم.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهم لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهم لذويهم لدفنهم.

اقرأ أيضا:

التحقيقات تفجر مفاجأة في مذبحة دار السلام

ذبح 4 من أسرته.. مهندس يرتكب مذبحة عائلية في دار السلام