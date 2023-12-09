رئيس "عربية النواب": مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ستكون الأكبر في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ تحظى بأكبر اهتمام محليًّا وإقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، معربًا عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي هي الأكبر في تاريخ مصر؛ خصوصًا أن هناك حرصًا كبيرًا من الشعب المصري على التفاعل مع قضايا الوطن وأهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم السبت، أن الغرب يقول إن العالم العربي غير مهيأ لممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن عظمة المصريين بالمشاركة في هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بحرص المصريين على استمرار الدور التاريخي والمحوري والناجح الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن أحداث غزة تؤدي إلى مخاطر عالمية متعددة، والمصريين في هذه الانتخابات سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة لمخاطبة العالم بمخاوف خطر أحداث غزة على العالم كله وتشكيل نظم جديدة خطيرة على العالم كله، وسيطالب الشعب المصري العظيم العالم كله بجميع دوله ومنظماته بضرورة الأخذ برؤية مصر الواضحة والحاسمة والتي تتمثل في الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والإسراع في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.

وأشار أباظة إلى أن الدولة المصرية بعثت برسالة مهمة للعالم كله بأن سيناء خط أحمر والعالم كله بدأ يتراجع؛ بما فيه واشنطن بشأن رفض ملف التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أباظة: إن تصويت المصريين في هذه الانتخابات التي تعد الأهم والأخطر في تاريخ مصر بالقول نعم لاستمرار أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها والحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التي امتدت في جميع أنحاء الوطن، معرباً عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين في هذه الانتخابات ستكون هي الأكبر في تاريخ مصر.

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