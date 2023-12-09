نائب رئيس "إياتا": مصر لعبت دورًا مهمًا في تنظيم الحركة الجوية خلال حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد كامل العوضي، نائب رئيس "إياتا" في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مصر لعبت دورًا مهمًا وبذلت مجهودًا كبيرًا في تنظيم مجال الحركة الجوية خلال الحرب في غزة، بالتعاون مع الأردن ولبنان حيث تعاون الجميع على انتظام المجال الجوي دون التأثر بالحرب، وزادت الحركة الجوية في المجال المصري خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع يوم الإعلام العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في جنيف بدولة سويسرا.

وتابع "كامل" أنه سيتوجه للقاهرة خلال الساعات القادمة للقاء قيادات الطيران المدني لعقد جولة مباحثات عن القطاع وأهم المشروعات والقضايا التي يتم دراستها وتناولها الآن وعلى رأسها موضوع جواز السفر الإلكتروني، والذي تقوم "إياتا" بتنظيم البرامج الخاصة بها وطرحها وتنظيمها مع شركات الطيران بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطارات، وتحفيز الدول والحكومات وشركات الطيران على البدء في تجارب تشغيله على بعض الرحلات خاصة أنه يوفر الوقت والمجهود للمسافرين في المطارات.

وواصل: شكوى بعض الركاب من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أمر "عادي"، ولكن لو نظر الركاب لوجدوا الصناعة مكلفة للغاية وشركات الطيران مطالبة بدفع التزامات كثيرة عليها في المطارات وقطع الغيار والوقود، ومكاسبها قليلة للغاية بسبب أن هامش ربحها قليل، يضاف إلى ذلك أن شركات الطيران تقوم بتحصيل التذاكر من الركاب وتوزيعها على أكثر من جهة مشاركة في صناعة النقل الجوي لكن لا يتم تفسير ذلك للراكب وهو أمر غير معلوم له مما يجعله يظن أن ثمن التذكرة لشركة الطيران وحدها لكن الأمر غير ذلك وهناك أكثر من جهة تشارك في سعر التذكرة.

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