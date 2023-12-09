شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين فى الجيزة.. أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أماكن وعناوين اللجان الانتخابية للمغتربين في محافظة الجيزة.

قسم الهرم

-مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية – حدائق الأهرام.

-مدرسة الزهور الابتدائية – شارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل الهرم.

-مدرسة جلوري – شارع كفر الجبل متفرع من شارع الهرم.

-مدرسة كفر نصار الإعدادية -آخر شارع فيصل مدخل كفر نصار بالهرم.

قسم الجيزة

-مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية – شارع الجامعة بجوار جامعة القاهرة.

-جراج هيئة النقل العام – شارع البحر الأعظم بالمنيب – الجيزة.

-مجمع المصالح الحكومية – شارع ربيع الجيزي بجوار محطة قطارات السكك الحديدية بالجيزة.

قسم الحوامدية

-مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – طريق مصر أسيوط الزراعي بجوار الإدارة التعليمية.

قسم الدقي

-المركز القومي للبحوث – شارع النور.

-مركز شباب الدقي – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

-مركز شباب بين السرايات – شارع السكري بمنطقة بين السرايات بالدقي.

قسم الطالبية

-مدرسة أم القرى – شارع عز الدين عمر متفرع من شارع الهرم بالطالبية.

-مدرسة العروبة الرسمية للغات – مجمع المدارس شارع العروبة بالمريوطية بالطالبية.

-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي – شارع المدارس بمنطقة الكنيسة بالطالبية.

-مدرسة كامل عودة – شارع ترسا بمحطة المحولات بالطالبية.

قسم العجوزة

-مدرسة الشهيد المقدم/نبيل السيد الردة التجريبية للغات – 7 شارع الفرات من شارع جامعة الدول العربية.

-مركز شباب أرض اللواء – شارع ترعة الزمر.

قسم العمرانية

-مدرسة ثورة التصحيح – شارع سيدي عمار بجوار محطة مترو ساقية مكي بالعمرانية الشرقية.

-مدرسة أم الأبطال التجريبية لغات – شارع السادات متفرع من شارع الوحدة العربية.

-مدرسة دار الحنان الخاصة – شارع أحمد لطفي السيد بمنطقة المساحة بالعمرانية.

قسم المنيرة الغربية

-مدرسة أحمد عرابي – ناصية شارع حسين مهران ميدان سفاري بارك بالمنيرة الغربية.

قسم الواحات البحرية

-مركز شباب منديشة – قرية منديشة.

-جهاز مدينة سفنكس – الكيلو 53 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

-مدرسة الشهيد صالح قاسم – قرية الحيز بالواحات البحرية.

-مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية – 800 فدان طريق الواحات بجوار حي الصفوة بزهراء أكتوبر الجديدة.

قسم الوراق

-مدرسة عبد الله بن رواح – شارع ترعة السواحل.

قسم إمبابة

-المعهد الفني الصحي – شارع طلعت حرب بجوار المطبعة الأميرية.

-محطة قطارات بشتيل – إمبابة.

قسم أول 6 أكتوبر

-مدرسة النصر الرسمية للغات – الحي المتميز شارع محمد فريد.

-مدرسة الرؤية – الحي الثالث بمحور الكفراوي بأكتوبر أول.

قسم بولاق الدكرور

-مدرسة الأحلام – مجمع مدارس هدى شعراوي بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء.

-مدرسة عمر سليمان – شارع مدينة عامر.

-مدرسة لواء الإسلام – تقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر.

قسم ثالث 6 أكتوبر

-مدينة الإنتاج الإعلامي – بطريق الواحات أكتوبر ثالث.

-مدرسة بلال بن رباح – حي ابني بيتك 2 أمام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بأكتوبر ثالث.

قسم ثان 6 أكتوبر

-أكاديمية الري بمجمع البنوك – المنطقة الصناعية بأكتوبر ثان.

-مركز شباب الحي الحادي عشر – بجوار مكتب البريد – قسم ثاني أكتوبر.

-مركز شباب الحي السادس – المجاورة التاسعة قسم ثان أكتوبر.

قسم حدائق أكتوبر

-مدرسة الشهيد إيهاب مرسي للغات – حدائق أكتوبر.

مركز الصف

-مدرسة عرب أبو ساعد الإعدادية – قرية عرب أبو ساعد شارع المدرسة الابتدائية متفرع من طريق الأوتوستراد.

مركز أوسيم

-مدرسة بشتيل الإعدادية بنات – شارع مجمع المدارس بشتيل / أوسيم.

مركز منشأة القناطر

-جهاز الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 – بجوار مكتب البريد طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بأبو رواش.

-محطة محولات القاهرة 500 – منطقة الصليبة بجوار كوبري أبو رواش.

-مركز شباب منشأة القناطر – خلف مركز شرطة منشأة القناطر.

مركز أبو النمرس

-مدرسة شبرامنت الإعدادية بنين – أول طريق المنصورية بجوار الوحدة الصحية بشرامنت.

مركز أطفيح

-مدرسة الكريمات للتعليم الأساسي – قرية الكريمات شارع مدخل المدرسة متفرع من طريق الكريمات الزراعي.