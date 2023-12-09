شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات.
وصول القضاة المشرفين على الانتخابات للمحافظات لاستلام أوراق الانتخابأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذى أكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة.
قالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن الفيتو الأمريكي إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب وامتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .
قالت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن 2000 جندي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين.
الأرصاد: طقس لطيف نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة
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