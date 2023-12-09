أخبار مصر.. وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للمحافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بجميع المدارس بعد انتهاء مدة التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن عودة الطلاب بالمدارس التى تم تخصيصها كمقار للانتخابات الرئاسية سيكون من الأربعاء 13 ديسمبر الجارى بعد انتهاء التصويت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشددة على ضرورة انتظام الطلاب فى المدارس حتى يتم الانتهاء من منهج الشهر قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم رفع الغياب عن الطلاب بالمدارس المخصصة كمقار للانتخابات أيام الاقتراع فقط، أى أن غياب الطلاب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لن يدخل ضمن أيام الغياب عن المدرسة فى حالة تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة قانونا.