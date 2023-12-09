شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث المرأة بإعلام القاهرة ينظم ندوة حول دور الإعلام في تفعيل المشاركة المجتمعية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ندوة توعوية تحت عنوان "الإعلام والمشاركة المجتمعية للمرأة المصرية" برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وتنظيم الدكتورة نرمين علي عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة، وذلك في ضوء مساعي الدولة المصرية بتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة وتماشيا مع أهداف أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 وجهود القيادة السياسية لتمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبتوجيهات ورعاية من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبدعم من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

حضر الندوة لفيف من العلماء والمتخصصين والباحثين والمهتمين بقضايا المرأة المصرية ودعم برامجها التنموية، وعدد كبير من طالبات الكلية والكليات الأخرى، وألقى الكلمات كل من النائبة سماء سليمان وكيله الشؤون العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والدكتورة أسماء أبو زيد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، وعلى هامش فعاليات الندوة أطلق مركز بحوث ودراسات المرأة مسابقة بين الطلاب حول أفضل محتوى مرئي عن المشاركة المجتمعية للمرأة المصرية، وفى الختام كرمت مدير المركز الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، فضلا عن حصولهم على فرص تدريبية بالتنسيق بين المركز ومجلة حواء.

في البداية، رحبت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية بالحضور والمنصة، وأعربت عن بالغ سعادتها لعقد هذه الندوة بما يعد تفعيلاً لمراحل استراتيجية المركز ومتوازيا مع رؤية مصر 2030 وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة وقيادتها السياسية بالمرأة المصرية لتدعيم مكانتها وتمكينها على كل الأصعدة، وتطبيقا لما يجسده الدستور من مبادئ، ومواثيق، وما تضمنه تقرير مصر للأمم المتحدة حول المرأة وحقوقها، مشيرة إلى تكامل أهداف الندوة مع رسالة وأهداف مركز المرأة والذي أنشئ سنة 1996 بالكلية كوحدة علمية بحثية تدريبية استشارية ذات طابع خاص يتناول علاقة وتأثير الإعلام على مكانة المرأة في مصر والعالم العربي، والنهوض بالمستوى المهني والثقافي للإعلاميات المصريات، وبالتوازي أيضا مع متطلبات برنامج التطوير والتحديث الأكاديمي بكلية الاعلام لاسيما بعد حصول الكلية على الجودة والاعتماد.

كما عبرت دكتوره نرمين عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام عن بالغ سعادتها لمشاركة الحضور في الندوة التي تستهدف التوعية بدور الإعلام في تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية ودورها في صناعة المستقبل السياسي للوطن عبر تحقيق آليات الانتخاب الحر والتمثيل الانتخابي في ظل الدعوة لبناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على تعزيز دور المرأة وتواجدها في المجتمع، واهمية حث الاعلام لدعم فكرة مشاركة أبناء الوطن في الاختيار الحر بغض النظر عن اختيارات الناخبين لأى من المرشحين ، حيث تعد المشاركة اساسا للتعبير عن الديمقراطية وممارستها في الواقع العملي وتطبيق آلياتها ، كما نوهت عجوة عن مشاركة المرأة بقوة في جميع الاستحقاقات الانتخابية من انتخابات رئاسية واستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية، مشيرة الى ان المرحلة الراهنة تتطلب ممارسة المرأة لحقها الانتخابي والمشاركة في صنع القرار بل وحشد أسرتها للمشاركة من أجل بناء مستقبل مصر ونقل صورة حضارية لمصر أمام العالم.

وقدم الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عرضا تقديميا اوضح خلاله دور الإعلام في تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة والأسس العلمية للتغطية المهنية للانتخابات الرئاسية، في إطار نشاط مركز بحوث ودراسات المرأة، باعتبار المشاركة واجب وحق دستوري مفندا الادعاءات التي تنوه إلى أن الصوت قد لا يفرق، موضحا أن المشاركة واجب ديني ووطني ، ومشرا أيضا للحملات المضادة وذلك المتربصون من دول أوروبية وتقارير مغرضة وكيف يمكن رفع معدل الوعي والاتجاه والمشاركة لتحفيز الجمهور للمشاركة وكيف يعرف المواطن لجنته الانتخابية وكيف يدلي بصوته بصوت صحيح، والعرض تضمن أيضا التكنيكيات الخاصة بالإعلام المعادي الذي ينشر اليأس في نفوس الناس ووعى الجمهور بطرق مواجهة ذلك عن طريق التكامل بين وسائل الإعلام التقليدي والجماهيري لتحفيز المرأة للمشاركة ودورها المهم في المجتمع.

ومن جانبها، أبرزت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الدور الهام الذى تلعبه المرأة داخل قبه البرلمان في مجلسيه الشيوخ والنواب وأيضا دور القيادة السياسية في دعم قضايا المرأة بما ساهم في رفع نسبه تمثيل المرأة داخل مجلس الشيوخ إلى 13% بدلا من 10% ، وأن الاستحقاقات الانتخابية تعد إحدى الصور المعبرة عن تواجد المرأة وحضورها في الشؤون المجتمعية والتي تساهم في صناعه صورة المشهد السياسي والتعبير عن الصالح العام وتمثيل الإرادة المصرية في الاختيار ومواكبه مشاركه الرجل في بناء الدولة المصرية، وشددت سماء على الطالبات بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة لان المرأة ونسبة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ساعدت علي بناء المؤسسات ورضع الدستور وتعديله سواء في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و 2018 ووضع الدستور عام 2014 وتعديله عام 2019 وبناء المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات مجلس النواب عام 2015 ومجلسي الشيوخ والنواب عام 2020 .

فيما ركزت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء على وضع المرأة المصرية وتاريخ مشاركتها في الأحداث التي مرت عبر تاريخ مصر الحديث منذ ثوره 1919 وحتى الآن بما يفرض عليها ضرورة المساهمة في صناعة مشهد مستقبل مصر القادم، وذلك عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن اختياراتها للمرشح ، مشيرة إلى أن الإعلام عندما يتوجه بضرورة مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في تلك الاستحقاقات الانتخابية، فإنه يساهم بذلك في تعزيز آليات التعبير عن الاختيار الحر وممارسه الديمقراطية ودفع سبل التمثيل السياسي للمرأة المصرية مستقبلا.

وتناولت الدكتورة أسماء أبو زيد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤشرات التمكين السياسي للمرأة وضرورة تعزيز دور المرأة ومكانتها ودفع وسائل الإعلام إلى ضرورة إبراز ذلك عبر المعالجات الإعلامية التي تنشر وتذاع للمواطن والمواطنة المصرية والتي تساهم في زياده أسهم حضورها ومشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية الحالية والمستقبلية، ودعت أبو زيد وسائل الإعلام إلى ضرورة الاهتمام بتوجيه المعالجات الإعلامية خلال الفترة المقبلة للمزيد من النماذج الإيجابية التي تساهم في دفع القطاع النسائي والمرأة المصرية إلى المشاركة بدرجات أكبر، وذلك عبر توجيه المضامين الإعلامية التي تعبر عنها وعن تاريخ مشاركاتها في صناعة الأحداث الهامة ومنها الاستحقاقات الانتخابية.