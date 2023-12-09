شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافى لسفارة الصين: القاهرة وبكين تربطهما علاقات استراتيجية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الثقافى لسفارة الصين بالقاهرة ومدير المركز الثقافى الصينى يانج رونج أن مصر والصين تربطهما علاقات استراتيجية شاملة وقوية ومزدهرة، قوامها الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المثمر والتبادلات الثقافية التى تعزز العلاقات الإنسانية.

وقال يانج رونج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر تمتلك حضارة عريقة يعرفها العالم كله، كما أنها تذخر بالمواقع الأثرية الفريدة على مستوى العالم ومنها الأهرامات ومعبد الكرنك وغيرها من المعالم الرائعة.. لافتا إلى أن العلاقات التي تربط بين مصر والصين توطدت خلال السنوات الأخيرة، حيث يربط بين الدولتين الأخوة والشراكة المتينة والمتبادلة.

وكشف المسؤول الصيني عن أنه سيتم إنشاء مركز مشترك للآثار الغارقة خلال الآونة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا دائما من خلال تنظيم العروض والندوات واللقاءات المشتركة، ومنها تقديم العروض والأغاني في منطقة الأهرامات وتقديم الرسوم من قبل الفنانين، وهناك الفريق المشترك المصري الصيني الذي يعمل في مجال الآثار بمدينة الأقصر.

ونوه بمشاركة الصين في المهرجانات والفعاليات الفنية في مصر، ومنها مهرجان القلعة، ومهرجان الموسيقى، مشددا على أهمية وضرورة تعزيز التعاون بين مصر والصين في المجالات الثقافية خاصة أن الدولتين تمتلكان أقدم حضارات العالم.

وفي سياق متصل.. أكد مدير معهد تشيجيانج للآثار الثقافية وعلم الآثار فانج شيانج مينج أن مصر والصين تربطهما علاقات قوية، كما تمتلك الدولتان اثنين من أقدم الحضارات التي عرفها العالم.

وأضاف أن مصر تمتلك تاريخا عريقا يعود إلى آلاف السنوات وتذخر بالعديد من المواقع الأثرية العالمية التي يعرفها الجميع في كل مكان.

وتابع أن مصر والصين تربطهما العديد من القواسم المشتركة، كما أن هناك نقاط التقاء مميزة تعزز العلاقات والتبادل والتعاون بين الجانبين.