شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تقرر فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة، قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى يوم 17 ديسمبر الجارى، وذلك على مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس، عدا محافظات القاهرة والجيزة وقنا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح، لتضم كل من:

- الدكتور محمود عفيفى.

- الدكتور حسن زكى.

- الدكتور هيثم جنيدي.

وكان قد قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن النقابة ملتزمة بالمواعيد الطبيعية لإجراء انتخابات التجديد النصفى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى سبب يؤدى إلى تغيير الجدول الزمني المتعارف عليه للانتخابات.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، فتح باب الحجز بالوحدات المصيفية التابعة بالنقابة بفصل الشتاء بمدن "الإسكندرية - الغردقة – مطروح"، وأوضحت الدكتورة سمر الدسوقى، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، أن القرار جاء لمساعدة الأطباء البيطريين المغتربين عن تلك المدن، ومساعدتهم فى توفير مكان مميز لإقامتهم ومساعدتهم فى إنجاز أعمالهم، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار للوحدة 1200 جنيه أسبوعيا بالإضافة إلى 500 جنيه تأمين للوحدة تسترد بعد العودة بأسبوع على الحساب البنكي للعضو.