مصر تختار رئيسها.. دليلك لـ"الانتخابات الرئاسية" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

في التاسعة صباح غدًا الأحد، تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل ولمدة 3 أيام؛ إذ يستقبل 9376 مركزًا انتخابيًا نحو 65 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم.

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

يمكن لكل مواطن معرفة أحقيته من التصويت من عدمه ولجنته الانتخابية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

لمزيد من التفاصيل. اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية إدلاء الناخب بصوته داخل اللجنة الانتخابية، أولها الدخول على موقع الهيئة لمعرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به.

لمزيد من التفاصيل. كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟

من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية؟

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

لمزيد من التفاصيل. 4 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية

الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح السيسي ، ورمز "الشمس" للمرشح فريد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم عمر.

لمزيد من التفاصيل. شعارات انتخابات الرئاسة| السيسي "النجمة".. و"السلم" لحازم عمر

كيف ستقام الانتخابات الرئاسية؟

أعلن المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان

تقام الانتخابات في 9376 مركزا انتخابيًا بـ11631 لجنة فرعية، تم مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.

لمزيد من التفاصيل. الوطنية للانتخابات: إجراء الانتخابات الرئاسية في 11631 لجنة فرعية

الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

يُشرف 15 ألف قاضٍ على الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد ولمدة 3 أيام.

ويتابع الانتخابات 14 منظمة دولية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل اهتمام إعلامي كبير، حيث حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.

لمزيد من التفاصيل. الوطنية للانتخابات: 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا و22540 محليا للانتخابات الرئاسية

تسهيلات لذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المقار الانتخابية مزودة بإرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

لمزيد من التفاصيل. للتسهيل على ذوي الإعاقة.. الهيئة الوطنية: نشر نموذج إرشادي في اللجان الانتخابية

أماكن وعناوين لجان المغتربين في جميع محافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تخصيص عدد من اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة للمغتربين من العاملين بمختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من التفاصيل. الانتخابات الرئاسية.. أماكن وعناوين لجان المغتربين في جميع محافظات الجمهورية

المحرومون من التصويت في الانتخابات

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، "فكل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين".

لمزيد من التفاصيل. 10 حالات محرومين.. من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات: وفرنا كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وفرت كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من التفاصيل. الوطنية للانتخابات: وفرنا كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية