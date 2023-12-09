صور | الداخلية تنفذ خطة أمنية محكمة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024 .. تشكيلات سريعة وإمكانيات لوجيستية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة؛ لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها محمود توفيق - وزير الداخلية، وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفوري والسريع.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الاشرافية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميداني على القوات المشاركة، للاطلاع على مدى جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم في الإطار القانوني للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ووفقاً لتوجيهات وزير الداخلية.