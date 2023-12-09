ضبط 54 متهمًا بحوزتهم 75 سلاح ناري و27 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "أسيوط– دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 43 متهمًا، بحوزتهم (19 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة- 19 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وضبطت أجهزة الأمن 11 متهمًا، بحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية.